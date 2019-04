Arka Gdynia zwolniła Zbigniewa Smółkę przed derbami! Prowadził jednak zespół z Lechią Gdańsk

Smółka został zwolniony z Arki na godzinę przed meczem derbowym z Lechią Gdańsk i to jest kuriozalna decyzja. Władze gdyńskiego klubu deklarowały poparcie i zaufania do szkoleniowca, wierząc że jest w stanie podnieść drużynę z kryzysu. Przed spotkaniem z Lechią punkt widzenia jednak się zmienił i szkoleniowiec został zwolniony tuż przed meczem derbowym. Żółto-niebiescy mieli ostatnio fatalną passę pod wodzą Smółki, bowiem nie wygrali 12 meczów z rzędu, a w siedmiu ostatnich spotkaniach zdobyli tylko jeden punkt. Do tego prezentowali się bardzo słabo od strony piłkarskiej i nic dziwnego, że stali się jednym z kandydatów do spadku z Lotto Ekstraklasy. Decyzji o zwolnieniu Smółki można było się spodziewać, ale z pewnością nie w takich okolicznościach i tuż przed rozpoczęciem derbów Trójmiasta.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Smółka wszedł przed meczem do szatni i powiedział zawodnikom, żeby spośród siebie wybrali podstawowy skład na spotkanie derbowe z Lechią. To tylko pokazuje, że szkoleniowiec już od dłuższego czasu nie miał porozumienia z zespołem.

- Nie chciałem tego robić, parę razy sobie odmawiałem, ale trener Smółka to niezwykle honorowy człowiek. Zdecydowałem się jednak podjąć tę trudną decyzję - dziś trener poprowadzi Arkę ostatni raz. To jest porażka całego naszego klubu, który czekają bardzo poważne zmiany - napisał na Twitterze Dominik Midak, właściciel Arki.

Kto zostanie nowym trenerem Arki? Decyzja z pewnością zapadnie bardzo szybko, bowiem żółto-niebieskich już w niedzielę czeka mecz z Pogonią w Szczecinie. W gronie głównych kandydatów najczęściej wymienia się Jacka Zielińskiego, byłego szkoleniowca Lecha Poznań oraz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza oraz Jana Urbana.

Pavels Steinbors po meczu Arka Gdynia - Śląsk Wrocław: Tylko wygraną z Lechią możemy przeprosić kibiców