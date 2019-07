Arka Gdynia zremisowała w sparingu na koniec zgrupowania w Gniewinie

W początkowych fragmentach spotkania przewagę mieli piłkarze z Gdyni. Trener Jacek Zieliński kilka razy pokrzykiwał w kierunku swoich podopiecznych, by w ich poczynaniach było więcej dokładności. Arka nie wystrzegła się jednak też kilku poważnych błędów. W 33. minucie napastnik rywali wyszedł sam na sam z Pavelsem Steinborsem, ale uderzył obok słupka.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 79. minucie, na lewym skrzydle ograny został Michael Olczyk i rywale wyrównali. Końcowe minuty należały do piłkarzy FC Larna, którzy przycisnęli gdynian, ale bramki na zwycięstwo zdobyć już nie zdołali.

Przypomnijmy, że w pierwszym meczu sezonu żółto-niebiescy zmierzą się w piątek, 19 lipca z Jagiellonią Białystok (godz. 18).

Arka Gdynia - FC Larna 1:1 (1:0)

1:0 Antonik (57)

1:1 McDaid (79)

Arka: Steinbors - Zbozień, Danch, Helstrup (46' Maghoma), Marciniak - Deja, Busuladzić (46' Marić) - Antonik, Cvijanović (46' Olczyk), Jankowski - Kolev (46' Skhirtladze)

FC Larna: Devlin - Cosgrove, Graham, Ramsey, Watson, Hughes, Sule, Randall, Lynch, Donnelly, McMurray.