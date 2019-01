Arka Gdynia wygrała drugi mecz w Turcji. Pokonała rywala z Ukrainy

Arkowcy podobnie, jak w dwóch poprzednich sparingach, rozpoczęli spotkanie z FK Ołeksnadriją w najsilniejszym teoretycznie zestawieniu w polu. Do bramki powrócił też Pavels Steinbors, któremu trener Zbigniew Smółka dał odpocząć w ostatnim testmeczu z Czerno More Warna.

Arkowcy od samego początku poniedziałkowego starcia przejawiali sporą ochotę do gry. Już po pięciu minutach Luka Zarandia wpadł w pole karne i oddał strzał na bramkę, który przyblokował jeden z obrońców. Aktywny był również Maksymilian Banaszewski. Skrzydłowy pozyskany ze Stali Mielec po kolejnych pięciu minutach zatrudnił golkipera przeciwników Jurija Pankiwa. Rywal odgryzł się w 18 minucie gry. Aby powstrzymać szarżującego przed polem karnym Artema Poliarusa, Frederik Helstrup zmuszony był uciec się do faulu, za który obejrzał żółty kartonik. Wcale nie oznaczało to końca kłopotów dla Arki, gdyż Anton Szendrik egzekwował rzut wolny z dogodnej pozycji. Ukrainiec strzelił celnie, jednak Steinbors był na posterunku. Choć do końca pierwszej połowy nie padły bramki, to trwała wymiana ciosów. Bramkarza Ukraińców ponownie niepokoił Zarandia, sił próbował też Adam Deja. FK Ołeksandria odpowiedziała minimalnie niecelnym uderzeniem Artema Sitalo.

Arka objęła prowadzenie po kwadransie od wznowienia spotkania, kiedy szalejący na boisku Zarandia popisał się atomowym uderzeniem zza pola karnego. W tej sytuacji bramkarz FK Ołeksandrii nie miał już zbyt wiele do powiedzenia. Drugie trafienie dla Arki dorzucił w 83 min. gry Rafał Siemaszko. Napastnik ten udowodnił, że nie zapomniał, jak gra się głową i sfinalizował dośrodkowanie Gorana Cvijanovica.

Arka Gdynia - FK Ołeksandrija 2:0 (0:0)

1:0 Zarandia (60)

2:0 Siemaszko (82)

Arka I połowa: Steinbors - Zbozień (Socha 70), Marić (Maghoma 70), Helstrup (Sołdecki 79), Marciniak (Olczyk 70) - Deja (Blok 79), Nalepa (Danch 70) - Zarandia (Stępień 70), Janota (Cvijanović 79) , Banaszewski (Łoś 70) - Jankowski (Siemaszko 70)

FK Ołeksandrija I połowa: Pankiv, Luchkevych, Dedechko, Babohlo, Hrechyshkin, Zaporozhan, Hrechyshkin, Protasov, Poliarus, Kovalets, Sitalo

FK Ołeksandrija II połowa: Pankiv, Mykytsey, Dedechko, Shendrik, Hrechyshkin, Zaporozhan, Banada, Ponomar, Poliarus, Kovalets, Zaderaka