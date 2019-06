Arka Gdynia wkrótce ruszy ze sprzedażą karnetów. Jakie profity dla kibiców?

A jakie to profity? Najbardziej oczywisty to wsparcie dla klubu. Karnet na cały sezon pozwala także oszczędzić pieniądze. W przeliczeniu to nawet do sześciu spotkań gratis. Posiadacze takiego karnetu otrzymają możliwość wejścia na mecz w Gdyni w ramach Pucharu Polski. Zagwarantują sobie także wybrane miejsce na stadionie, a w przypadku wykupienia karnetu na kolejny sezon to miejsce zachowają i dostaną jeszcze 10-procentową zniżkę. To także oferta dla tych, którzy cenią swój czas, ponieważ oszczędzą sobie nerwów w kolejkach, kiedy pojawią się na stadionie tuż przed meczem.

Najtańszy karnet normalny na cały sezon na sektory „Górka” i „GOSiR” kosztować będzie 322 złotych (ulgowy przeznaczony dla młodzieży od 5 do 18 lat, osób powyżej 65. roku życia oraz niepełnosprawnych to koszt 242 złotych). Te ceny prezentują się następująco w pozostałych sezonach: „Tory” - 354 zł normalny i 242 zł ulgowy, skrajne miejsca na „Olimpijskiej” - 434 zł/322 zł, centralne na „Olimpijskiej” - 754 zł/674 zł. Karnet normalny na sektorze rodzinnym kosztuje 208 złotych, a dla dziecka 80 zł. Najdroższy karnet na sektor „VIP” na cały sezon to wydatek 2,5 tysiąca złotych.