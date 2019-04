Arka Gdynia w końcu zagra na równej murawie. Jej wymiana kosztowała 800 tysięcy złotych

Na stan murawy na gdyńskim stadionie narzekali od rozpoczęcia meczów po przerwie zimowej w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy zarówno piłkarze gdyńskiej Arki, jak i ich były już trener Zbigniew Smółka. Bardzo negatywne komentarze płynęły zresztą z całej Polski. Już po zakończeniu pierwszego spotkania po wznowieniu rozgrywek, 10 lutego przeciwko Koronie Kielce, jeden z liderów żółto-niebieskich, Michał Janota, stan nawierzchni nazwał "patologią". Także piłkarze Korony Kielce twierdzili, że murawa nie nadaje się do gry.

Podobne głosy nasilały się, więc doszło w końcu do spotkania przedstawicieli Arki z dyrekcją Gdyńskiego Centrum Sportu, administrującego stadionem, z udziałem prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji Polski przeciwko Austrii i Łotwie zapadła decyzja o konieczności wymiany nawierzchni. Inwestycja za ponad 800 tys. zł rozpoczęła się, ale ukończono ją dopiero teraz. Ze Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk żółto-niebiescy nadal musieli więc męczyć się na fatalnej płycie, której stan przyrównywano do "kartofliska", "kretowiska", a na niektórych fragmentach także do plaży. Sobotni, jutrzejszy mecz przeciwko Miedzi Legnica gdynianie zagrają już w końcu w komfortowych warunkach.

- Murawa wymieniona została w całości - potwierdza Rafał Klajnert, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.