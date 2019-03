Arka Gdynia w końcu się przełamała. Żółto-niebiescy zremisowali z Zagłębiem Lubin [zdjęcia]

Po mało porywającym spotkaniu i niemrawej grze gdyńska Arka dość szczęśliwie zremisowała bezbramkowo na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Tym samym przerwana została w przypadku żółto-niebieskich czarna seria pięciu porażek z rzędu. Przed zaplanowaną przerwą w rozgrywkach, związaną z występami reprezentacji Polski, powinno dać to impuls ekipie Zbigniewa Smółki do mocnej pracy i znaczącej poprawy dyspozycji zespołu, bowiem tylko to może dać nadzieję na skuteczną walkę o utrzymanie.