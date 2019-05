Arka Gdynia przegrała we Włocławku. Rywalizacja o finał z Anwilem trwa nadal

Arka dwukrotnie pokonała broniący tytułu mistrzowskiego Anwil i we Włocławku chciała odnieść trzecie zwycięstwo i zapewnić sobie awans do wielkiego finału. To się nie udało, ale żółto-niebiescy wierzą w osiągnięcie celu i możliwość gry w wielkim finale o mistrzostwo Polski.

Emocji na parkiecie we Włocławku nie brakowało od samego rozpoczęcia tego spotkania. Początek wskazywał na to, że Arka szybko opanuje nerwy i będzie kontrolować ten pojedynek. Koszykarze z Gdyni prowadzili 9:3 i choć Anwil niebezpiecznie się zbliżał, a nawet doprowadził do wyrównania, to jednak pierwsza kwarta zakończyła się trzypunktową przewagą żółto-niebieskich. W 15 minucie Arka prowadziła 32:29 i wówczas coś się zacięło. W ciągu kolejnych czterech minut gospodarze zdobyli 12 punktów bez żadnych strat i objęli prowadzenie 41:32. Teraz to gospodarze kontrolowali wydarzenia na parkiecie i po pierwszej połowie wygrywali 45:36.

W trzeciej kwarcie Anwil starał się grać swoje, ale Arka walczyła o odrobienie strat i 28 minucie przegrywała już tylko jednym punktem. Nie poszła jednak za ciosem i przed końcem tej części spotkania gospodarze znowu mieli osiem punktów przewagi. W czwartej kwarcie Arka zbliżała się do rywali na dwa punkty i miała szansę na odwrócenie losów spotkania, ale doświadczony zespół Anwilu nie dał sobie wydrzeć zasłużonego zwycięstwa. Niestety, kontuzji stawu skokowego doznał Robert Upshaw i trudno powiedzieć czy będzie gotowy do gry w kolejnym spotkaniu, już czwartym, pomiędzy tymi drużynami.