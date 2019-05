Arka Gdynia poległa z kretesem ze Śląskiem Wrocław

Zarówno dla Arki jak i Śląska sobotnia batalia nie miała większego znaczenia. Wrocławianie i gdynianie byli bowiem pewni utrzymania w Lotto Ekstraklasie. Z jednego i drugiego obozu dało się jednak słyszeć, że ostatniej batalii w piłkarskiej elicie odpuszczać nie zamierzają. Bardziej poważnie do tych słów podeszli jednak piłkarze Śląska.

To był w zasadzie mecz bez historii, do jednej bramki. Śląsk strzelanie rozpoczął już w 12. minucie pojedynku. A niewątpliwie bohaterem spotkania był 36-letni Marcin Robak, który miał swój udział przy każdej akcji bramkowej, a ponadto, sam dwukrotnie trafił do bramki strzeżonej przez Pavelsa Steinborsa.

Arce na pewno nie udało się zakończyć trudnego sezonu dobrym akcentem. Gdynianie do samego końca musieli bić się o utrzymanie. Fani na pewno mogą czuć ogromny niedosyt.