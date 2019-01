Arka Gdynia nie postrzelała w pierwszym sparingu w Turcji

Mimo bezbramkowego remisu, nie można powiedzieć, że przez 90 minut na boisku wiało nudą. Żółto-niebiescy mieli kilka dogodnych okazji do zdobycia bramki, m.in. po stałych fragmentach gry.

W 35. minucie natomiast gdynianie domagali się odgwizdania jedenastki. W polu karnym przewrócił się Luka Zarandia, ale gwizdek arbitra w tej sytuacji milczał.

W drugiej połowie Arka mocno przycisnęła rywala i w zasadzie zepchnęła go do defensywy. Niewiele jednak z tego wynikało. Aktywny w polu karnym rywala, ale również nieskuteczny, był Rafał Siemaszko.

Trener Zbigniew Smółka zdecydował się posłać do boju we wtorek dwie różne jedenastki. Nikt na pewno nie zachwycił, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że był to dopiero pierwszy sparing w tym okresie przygotowawczym w Turcji.

Na czwartek, 24 stycznia Arka ma zaplanowany kolejny mecz kontrolny. Tym razem zmierzy się z... przeciwnikiem z Bułgarii, Czerno More Warna.

Arka Gdynia - Slawia Sofia 0:0

Arka I połowa: Steinbors - Zbozień, Maric, Helstrup, Marciniak - Deja, Nalepa - Zarandia, Janota, Banaszewski - Jankowski

Arka II połowa: Staniszewski – Socha, Maghoma, Sołdecki, Olczyk – Danch, Chavez – Łoś, Cvijanovic, Aankour - Siemaszko

Slawia I połowa: Geria - Tombak, Marem, Muñoz, Velkovski, Shokolarov, Uzunov, Ashkovski, Iwanov, Krastev, Chunchurov.

Slawia II połowa: Georgiev – Vidanov, Stanisavljevic, Gamakov, Petrov, Uzunov, Zlatkov, Borimirov, Ivanov, Bara, Micanski