Arka Gdynia na remis. Drużyny rozstrzelały się w drugiej połowie

W 74. minucie z 18. metrów uderzył Erik Tallig, a piłka po rykoszecie od Maghomy wysokim lobem wpadła do siatki. W tej sytuacji Pavels Steinbors miał niewiele do powiedzenia.

W drugiej połowie jednak oba zespoły wreszcie zadbały o emocje. W 56. minucie fenomenalnym strzałem z 16 metrów popisał się Maciej Jankowski, który oddał próbę z powietrza. To była akcja, którą na pewno zawodnik żółto-niebieskich zapamięta na długo. A podanie otrzymał od Adama Marciniaka.

W pierwszej połowie gdynianie mieli kilka dosyć dobrych okazji do objęcia prowadzenia. Nie potrafili ich jednak wykorzystać. A to sprawiało, że grupka zgromadzonych w Gniewinie kibiców raczej odczuwała duży niedosyt.

Niestety, to był fragment, kiedy to gdynianie byli wyraźnie zdekoncentrowani. Trzy minuty później bowiem było już 2:1 dla rywali. Rzut rożny wykonał de Freitas Costa, głowę do piłki przyłożył Denis Stosik, a Steinbors nieskutecznie próbował interweniować.

W zaledwie pięć minut padły w sumie trzy bramki. Tym razem jednak dla Arki. W 79. minucie pewnym strzałem z dystansu popisał się Marcus da Silva. Brazylijczyk uratował zatem remis dla żółto-niebieskich.

We wtorek, 9 lipca, podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zmierzą się jeszcze z Olimpią Elbląg w meczu kontrolnym w Gniewinie (początek spotkania o godz. 11).

Z kolei pierwszy mecz ligowy gdynianie rozegrają w piątek, 19 lipca o godz. 18 z Jagiellonią Białystok.

Arka Gdynia - FC Chemnitzer 2:2 (0:0)

1:0 Jankowski (56)

1:1 Tallig (74)

1:2 Stosik (77)

2:2 da Silva (79 karny)