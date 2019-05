Arka Gdynia dogadała się z Jackiem Zielińskim. Kiedy drużyna wróci do treningów?

Przede wszystkim zacząć należy od tego, że trener Jacek Zieliński przyszedł w trakcie sezonu do Gdyni z jasnym celem - utrzymać zespół w Lotto Ekstraklasie. Ta sztuka mu się powiodła. I w zasadzie koniec historii. Bo nie można oczywiście powiedzieć, że to był udany sezon dla żółto-niebieskich.

Pod wodzą Jacka Zielińskiego Arka rozegrała osiem pojedynków. Cztery z tych spotkań wygrała, dwa zremisowała i w dwóch poniosła porażkę. Po ostatnim meczu sezonu zajęła czwarte od końca miejsce w tabeli.

Przyszłość Zielińskiego w Arce uzależniona była rzecz jasna od tego, że czy trener zdoła utrzymać zespół w elicie. Z zadania wywiązał się wzorowo, zmobilizował swoich podopiecznych, a zatem teraz dostanie od klubu szansę budowania zespołu na nowy sezon po swojemu, od początku.

Arka nie jest klubem w czołówce najlepiej płacących, ale tu chciałoby grać wielu piłkarzy - jest piękne miasto, świetni kibice i jest stabilny klub. Gdynia zasługuje na to, aby stworzyć drużynę, która będzie grała o coś więcej niż samo utrzymanie. Nie będę mówił o pucharach, ale możemy myśleć o spokojnej grze w środku tabeli. Do tej pory Arka grała walecznie, ale trzeba do tej mieszanki dodać więcej jakości - mówi Jacek Zieliński.