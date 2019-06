Arka Gdynia bezradna w starciu z Pogonią Szczecin w Gniewinie

Obrona podopiecznych trenera Jacka Zielińskiego na początku spotkania była dziurawa jak szwajcarski ser. Już w 8. minucie Kacper Kozłowski zdecydował się na strzał z dystansu a piłka po rykoszecie wpadła do bramki strzeżonej przez Pavelsa Steinborsa.

Piłkarze Arki Gdynia rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu PKO Ekstraklasy od dobrego akcentu. Żółto-niebiescy pokonali Elanę Toruń 3:1. Niestety, w niedzielę w tak dobrych humorach już nie schodzili z boiska. Rywale już po 16 minutach gry prowadzili 3:0 i mieli spotkanie pod całkowitą kontrolą.

Gdynianie nie mieli wiele do powiedzenia w pierwszej odsłonie spotkania. Do głosu doszli dopiero w 51. minucie. Wówczas świetnie w polu karnym Pogoni zachował się Santiago Samanesa, który zaskoczył dwóch rywali i strzelił nie do obrony dla Jakuba Bursztyna.

W 80. minucie jednak szczecinianie jeszcze raz potwierdzili, kto w niedzielnym meczu dominuje. Bośniak Zvonimir Kozulj precyzyjnym strzałem z dystansu pokonał Kacpra Krzepisza.

W kolejnym sparingu Arka zagra z Chojniczanką. Spotkanie to zaplanowane zostało na środę (3 lipca) na godz. 11.

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 1:4 (0:3)

0:1 Kozłowski (8)

0:2 Buksa (16)

0:3 Benyamina (21)

1:3 Samanes (51)

1:4 Kozulj (80)

Arka (1. połowa): Steinbors - Zbozień, Danch, Maghoma, Wawszczyk - Busuladzić - Stępień, Cvijanović, Aankour, Młyński - Kolev