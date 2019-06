Anna Dziewit - Meller była gościem Pierwszego Czytania!

Tym razem Anna Dziewit - Meller przeczytała fragmenty swojej nowej i jeszcze niepublikowanej powieści. Uczestnicy poznali tytuł książki, który brzmi "Od jednego lucypera", co nawiązuje do starego, śląskiego przysłowia. Anna Dziewit - Meller co prawda od kilku mieszka w Warszawie, jednak jak sama podkreśla, Śląsk jest cały czas żywy w jej sercu. Śląsk jest także obecny w nowej powieści, pomimo tego, że główna bohaterka emigruje do Holandii.

- Współczesna bohaterka i narratorka Kasia kompletnie odcina się od swojej rodziny, ponieważ ma na to różne psychologiczne uzasadnienia. "Wyrzucam" ją z Polski, ponieważ chciałam, aby żyła w nieco wypreparowanym otoczeniu, żyła z boku i nie zajmowała się sprawami w kraju. Oczywiście nie ma od tego ucieczki, ale każdy może próbować - stwierdziła pisarka.

Główna bohaterka musi zmierzyć się bowiem z traumami, które są przenoszone w jej rodzinie od pokoleń. Książka ma charakter fabularny, jednak Dziewit - Meller osadziła opowieść w oparciu o autentyczne wydarzenia, co udało się dzięki współpracy z IPN.