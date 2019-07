Akademickie Centrum Sportowe na Oksywiu coraz większe. Nowy basen dla studentów i mieszkańców ZDJĘCIA

To drugi etap budowy Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Kryte baseny powstają w kampusie AMW. Wykonawcą tego etapu prac jest sopocka spółka NDI. Oddanie do użytkowania powinno nastąpić w drugiej połowie lipca. Prace trwają od października 2017 roku. Od 27 lipca do 4 sierpnia na nowo powstałych obiektach odbędą się XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.

Prace przy budowie centrum sportowego są już prawie na finiszu. Obecnie trwają odbiory. Wykonawca - NDI - uzyskał już pozytywne opinie Straży Pożarnej i Wojskowego Oddziału Medycyny Prewencyjnej (wojskowy odpowiednik Sanepidu), które wymagane są do pozwolenia na użytkowanie. Ostatnim etapem będzie przekazanie obiektu inwestorowi, czyli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Co składa się na inwestycję? Do hali sportowej dobudowany został kryty basen pływacki ośmiotorowy o długości 25 m i wielofunkcyjny basen szkoleniowy z ruchomym dnem. Powstał nowy hol z zapleczem sanitarnym i salami dla instruktorów oraz przebudowano pomieszczenia odnowy biologicznej.