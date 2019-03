Adam Marciniak z nowym kontraktem w Arce Gdynia

Swoją karierę obrońca zaczynał w Łódzkim Klubie Sportowym. To właśnie w ŁKS-ie wiosną 2007 roku zadebiutował w rozgrywkach ekstraklasy. Następnie przeniósł się do Górnika Zabrze, skąd dwukrotnie był wypożyczany – najpierw do Śląska Wrocław, a później ŁKS-u. W lipcu 2012 roku związał się 3-letnim kontraktem z Cracovią. W czerwcu 2015 roku Adam Marciniak podpisał umowę z wicemistrzem Cypru, AEK Larnaka, gdzie zagrał 24 spotkania i strzelił 2 bramki.

Swoją przygodę z Arką Gdynia Adam Marciniak rozpoczął 22 lipca 2016 roku. W wygranym 3:0 meczu z Wisłą Kraków zadebiutował w żółto-niebieskich barwach. Aktualnie ma on na koncie 98 spotkań w koszulce arkowców. To właśnie z tym klubem zdobył Puchar Polski w 2017 roku oraz dwa Superpuchary Polski (2017 i 2018).

Ponadto obrońca ma za sobą także epizod w reprezentacji Polski. W listopadzie 2013 roku został powołany przez ówczesnego selekcjonera, Adama Nawałkę, na dwa towarzyskie spotkania ze Słowacją oraz Irlandią. 15 listopada 2013 roku Adam Marciniak zadebiutował w kadrze, wchodząc na ostatnie minuty meczu ze Słowacją. W kolejnej rywalizacji, z Irlandią, rozegrał pełne 90 minut.

