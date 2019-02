Adam Deja z Arki Gdynia: Trudno nam się biegało po takiej murawie

Trener stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej, że murawa nie pomagała Arce w grze. Zgodzisz się z taką opinią?

Wszyscy przecież widzieli, jak się grało na takiej murawie. Ślizgaliśmy się po niej. Naprawdę trudno się biegało. boisko zdecydowanie nam nie pomagało. Ale nie chcę szukać wytłumaczenia porażki tylko w tym aspekcie, gdyż drużyna Korony miała takie same warunki, co my.

Zbigniew Smółka skrytykował drużynę za niewłaściwe krycie przy stałych fragmentach gry, nie pierwszy raz w tym sezonie. Na obozie w Turcji gra w obronie wyglądała lepiej. Z czego to wynika, że wraca liga, a wraz z nią stare grzechy?

Nie da się ukryć, że przegraliśmy mecz z Koroną po stałych fragmentach gry. Bardzo tego żałujemy. Wyciągniemy z tej sytuacji wnioski na kolejne mecze. Miejmy nadzieję, że te błędy już się nam nie powtórzą.

Zarówno Ty, jak i Michał Janota, po obejrzeniu w starciu z Koroną żółtych kartek pauzujecie w Sosnowcu. To dla Arki duże osłabienie?

Nie ma ludzi niezastąpionych. Myślę, że nawet, jak nas zabraknie, trener Zbigniew Smółka wymyśli odpowiednią taktykę na mecz z Zagłębiem. Musimy tam zagrać lepiej. Mam nadzieję, że nasi zmiennicy dobrze się spiszą i przywieziemy trzy punkty.