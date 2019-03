Absolvent Talent Days - największe targi pracy i praktyk w Polsce. Już 7 marca w Ergo Arenie

Tegorocznej, wiosennej edycji Absolvent Talent Days przyświeca idea „Bądź krok przed innymi”.

- Przyjdź i miej przewagę nad innymi w budowaniu swojej kariery zawodowej – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Dla studentów i młodych specjalistów przygotowano kilka tysięcy ofert pracy, praktyk i staży.

W XI edycji Absolvent Talent Days weźmie udział ponad 750 pracodawców z 50 różnych branż. Wśród nich będzie można znaleźć firmy o międzynarodowej sławie, jak chociażby Deloitte czy Capgemini. Będzie też można porozmawiać z przedstawicielami firm takich jak m.in. Jeronimo Martins, L’Oreal, LOT czy Makro.

- Uczestnicy mogą się zainspirować, znaleźć pomysł na początek ścieżki kariery. Na miejscu będzie można porozmawiać z pracodawcami w nieformalnej atmosferze i od razu aplikować – mówią organizatorzy Absolvent Talent Days.

Wystarczy podejść do stanowisk wybranych przez siebie firm i zadać pytania ich pracownikom i rekruterom. Chętni mogą łatwo aplikować, wykorzystując opaskę e-CV, którą otrzymają przy rejestracji na wydarzeniu.

Jak to działa? System e-CV pozwala na przepływ aplikacji bezpośrednio do skrzynki pracodawcy.

- Tym samym zakończyliśmy erę papierowych życiorysów i długich procesów rekrutacji. Rozmowa z pracodawcą odbywa się tu i teraz. Targi można więc opuścić z pracą lub praktykami w kieszeni – tłumaczą organizatorzy.

Wystarczy, że przed wydarzeniem uzupełnimy nasz profil i załączymy CV podczas rejestracji na targi za pośrednictwem strony internetowej.

Dla tych, którzy nie chcą zmieniać miejsca pracy, ale chcą wzbogacić swoje umiejętności, przygotowano imponującą listę ciekawych szkoleń i warsztatów. Można poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć wartościowe certyfikaty. Wystarczy na bieżąco sprawdzać listę warsztatów na internetowej stronie targów.

Na wydarzeniu nie zabraknie także sprawdzonych atrakcji. Uczestnicy będą mogli skonsultować swoje CV ze specjalistami, bezpłatnie wykonać profesjonalne zdjęcie do aplikacji i budować relacje zawodowe, które w przyszłości mogą zaprocentować nowymi pomysłami na ścieżkę kariery.

Warsztaty i spotkania podczas targów

Godz. 11.00-11.50 - Jak Cię widzą, tak Cię….rekrutują. CV okiem rekrutera. Magdalena Nowakowska, HR Specialist i trener w firmie Competence Call Center, przekaże kilka wskazówek, jak spojrzeć na swoją aplikację okiem rekrutera.

Godz. 11.00-11.50 - Mam pierwszą pracę! Co teraz?

Godz. 12-13 - Ewolucja architektury systemów IT.

Godz. 13-14 - Zostań Masterszefem Marketingu: jak ugotować unikatową propozycję sprzedaży i nie oddać fartucha konkurencji.

Godz. 14.10-15.10 - Ważne, jak i ważne, żeby mówili. Szybka lekcja o zarządzaniu reputacją na LinkedInie.

Godz. 14.20-14.50 - Identyfikacja wizualna marki

