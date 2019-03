21. konkurs KOŁO – zaprojektuj eko-obiekt dla Olsztyna!

Projekt koncepcyjny dotyczy terenu przy wschodnim brzegu Jeziora Długiego, wzdłuż istniejącego bulwaru pieszo rowerowego. W konkursie po raz pierwszy mogą wziąć udział interdyscyplinarne zespoły, tworzone również przez architektów krajobrazu. Pula nagród to blisko 50 tys. złotych.

W ramach konkursu, studenci i młodzi architekci będą tworzyć wizualizacje budynku toalety publicznej na terenie ogrodu zabaw w Olsztynie, w pobliżu ul. Leśnej. Teren, który projektanci będą mieli do zagospodarowania, to fragment przestrzeni nad Jeziorem Długim. Jest on szczególnie ważny dla mieszkańców, gdyż znajduje się w sąsiedztwie kompleksu terenów rekreacyjno-sportowych wzdłuż nowo powstałego bulwaru pieszo – rowerowego. Powstanie bulwaru zwiększyło rekreacyjny potencjał tego obszaru, dlatego też budynek toalety publicznej oraz właściwe zagospodarowanie zieleni wraz z wyposażeniem rekreacyjnym będzie niezwykle istotnym udogodnieniem dla wszystkich odwiedzających. Obecnie teren pełni funkcję dzikiego parkingu.

Priorytetem dla projektantów ma być w tym roku szacunek do natury i przede wszystkim ochrona bioróżnorodności i dziewiczego krajobrazu okolicy Jeziora Długiego. By w pełni podkreślić naturalny charakter przestrzeni, projekt budynku będzie musiał wpisywać się w ideę ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Ważne będzie także uwzględnienie istniejącej roślinności, zastosowanie materiałów odnawialnych czy źródeł energii odnawialnej. Oprócz funkcji ogólnodostępnej toalety, przyjaznej dla osób niepełnosprawnych, projektanci będą mieli za zadanie zapewnić mieszkańcom dodatkowe udogodnienia, takie jak np. stojak na rowery czy pojemniki do segregacji śmieci – im bardziej eko, tym lepiej!

W tym roku wprowadzono także istotną zmianę w regulaminie konkursu: projekty mogą zgłaszać nie tylko studenci architektury i architekci, ale także zespoły interdyscyplinarne z udziałem architektów krajobrazu.

– Konkurs KOŁO w ciągu ostatnich 21 lat funkcjonowania zbudował silną markę, która stała się platformą do podjęcia ważnej dyskusji o problemie deficytu toalet publicznych. W akcję zaangażowali się nie tylko projektanci czy architekci, ale także miejskie społeczności i aktywiści – mówi Justyna Zborowska, Menedżer ds. PR i reklamy w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO – Wierzymy w to, że tematyka ekologii i zrównoważonego rozwoju będzie dla uczestników niezwykle inspirująca i rozbudzi ich kreatywność, ale także zagwarantuje maksymalną ochronę wyjątkowej przestrzeni nad Jeziorem Długim. Co roku do konkursu zgłaszanych jest około 300 prac i mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem.

Jeden konkurs – wiele możliwości

Konkurs KOŁO daje młodym architektom szansę uczestniczenia w 3 kategoriach konkursowych: konkurs główny – projekty ocenia i nagrody przyznaje Sąd Konkursowy; konkurs internetowy – projekt oceniają Internauci i przyznają wyróżnienie; konkurs "Debiut Roku" - w ramach którego Sąd Konkursowy wybierze 2 Uczestników, którzy otrzymają możliwość odbycia miesięcznego stażu w wybranym biurze architektonicznym.

Konkurs KOŁO wyróżnia dążenie do realizacji zwycięskiego projektu budynku, który nie tylko z powodzeniem wpisze się w tkankę miejską, ale także przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców. W tym roku konkursowe prace oceni jury złożone z wybitnych architektów, a także osób związanych z rozwojem przestrzeni miejskiej Olsztyna. W jego skład wejdą:

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa

mgr inż. arch. Magdalena Binerowska – Wydział Architektury i Urbanistyki UM Olsztyna, Architekt Miejski

mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska – Prezes Oddziału SARP Olsztyn

dr inż. arch. Wiesława Gadomska - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn

mgr inż. Renata Domżalska – Wydział Urbanistyki i Architektury, Koordynator ds. Estetyki Miasta

arch. Robert Konieczny – KWK Promes

Stanisław Łakiński – laureat Konkursu Koło 2016

Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.

Przykładem zrealizowanych prac konkursowych jest m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym, toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie czy porośnięty żywą zielenią budynek toalety w Płocku. W ubiegłym roku uczestnicy konkursu projektowali budynek z funkcją toalety publicznej przy miejskich bulwarach w Słupsku.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: www.konkurskolo.pl

AKCJA SPOŁECZNA „NIE OLEWAMY MIASTA”

Deficyt toalet publicznych to duży problem dla mieszkańców miast. W Polsce 1 toaleta publiczna przypada na 12 000 mieszkańców. „Nie olewamy miasta” to zarówno blog, jak i platforma komunikacyjna dla dziennikarzy, aktywistów i osób zaangażowanych w tematy miejskie. Od czasu 20. jubileuszowej edycji Konkursu KOŁO, autorką treści na NOM jest dziennikarka i aktywistka – Justyna Kokoszenko. W 2019 roku, do współtworzenia treści na blogu, po raz pierwszy zaprosiliśmy również lokalnego aktywistę z miasta konkursowego.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie Nieolewamymiasta.pl oraz na Facebook.com/nieolewamymiasta