15. MANIFA Trójmiasto przejdzie w sobotę 9 marca 2019 ulicami Gdyni

Manifa rozpocznie się o godzinie 12 pod Urzędem Miasta w Gdyni i przejdzie ul. Świętojańską aż do Skweru Kościuszki.

Organizatorzy na facebookowej stronie wydarzenia piszą:

"Mamy dość dyskryminacji, wykluczenia, mansplainingu, szklanych sufitów i sprowadzania kobiet do roli ozdoby lub inkubatora. Jesteśmy wolne, jesteśmy silne, jesteśmy solidarne. I pokażemy to już 9 marca w Gdyni!

W trakcie wydarzenia głos zabiorą wspaniałe kobiety, których świadectwa stanowią żywą kronikę problemów Polek w 2019 roku. Na kilka miesięcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu odbierzemy deklaracje polityków i polityczek w zakresie poparcia dla praw kobiet wyrażonych w postulatach Manify (poniżej).

Zaśpiewamy z Chór TAK, razem zatańczymy przeciwko przemocy w ramach Nazywam się Miliard - One Billion Rising Poland, a nasz przemarsz rozgrzewać będzie niezastąpione RoR (Rythms of Resistance) Trójmiasto!

Nie składamy parasolek! Znamienne, że w roku, w którym obchodzimy 30-lecie Okrągłego Stołu i wyborów 4 Czerwca, ponownie przychodzi nam stanąć do walki o solidarność i sprawiedliwość społeczną. Tak jak nasze prababki 100 lat temu, postulujemy godność kobiet, zwalczanie przemocy, rzetelną, równościową edukację, prawo do legalnej i bezpiecznej aborcji, równe płace, równość małżeństw i ochronę środowiska naturalnego.

Przeciwstawiamy się dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, pochodzenie, orientację psychoseksualną, wyznanie / bezwyznaniowość, status ekonomiczny i każdą inną przesłankę, której uchybienie narusza prawa człowieka.

Upominamy się o przestrzeganie zapisów Konstytucji RP stanowiących o demokratycznym państwie prawa, równości oraz sprawiedliwości społecznej.

Manifa da nam MOC! Widzimy się 9 marca w Gdyni! Nie możesz tego przegapić!

15 POSTULATÓW NA 15. MANIFĘ TRÓJMIASTO 2019

IDZIEMY PO SWOJE PRAWA!

1. Prawa kobiet to prawa człowieka.

2. Prawa reprodukcyjne to prawa człowieka. Żądamy prawa do bezpiecznej aborcji oraz do ochrony zdrowia kobiety w czasie ciąży, podczas porodu i w ewentualnej opiece nad dzieckiem.

3. Wolny wybór. Dość decydowania za kobiety!

4. Dostępna i tania antykoncepcja, nie dla klauzuli „sumienia”.

5. Żądamy rzetelnej edukacji seksualnej i równościowej w szkołach. Precz ze szkodliwymi stereotypami płci!

6. Równe prawa dla wszystkich orientacji psychoseksualnych. Żądamy małżeństw dla osób tej samej płci!

7. Żądamy świeckiego państwa – precz z fanatyzmem religijnym! Nauczanie religii tylko poza szkołą.

8. Ta sama praca – to samo stanowisko - równa płaca. Przebijamy szklany sufit!

9. Koniec wyzysku wobec pracownic.

10. Kobiety do polityki, do samorządów, do mediów, do zarządów!

11. #MeToo Stop przemocy seksualnej, ekonomicznej, psychicznej i domowej wobec kobiet.

12. Domagamy się, by instytucje państwa i samorządu egzekwowały Konwencję Antyprzemocową.

13. Alimenty to nie prezenty - zero pobłażania dla dłużników alimentacyjnych.

14. Chronimy środowisko naturalne, walczymy ze zmianami klimatu.

15. No pasaran! Nie zgadzamy się na faszyzm, rasizm, nacjonalizm, homofobię, bifobię, transfobię, islamofobię, ksenofobię, antysemityzm.