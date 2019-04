15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja świętowanie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ta rocznica przypada już 1 maja.

- Europa to nie jest jakaś „odległa Bruksela”. Europa to my! Nasze miasta są miastami europejskimi! Jesteśmy Europejczykami! Pochwalmy się naszymi sukcesami! - napisał w zaproszeniu skierowanym do miast z całej Polski prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz. I zachęcał, by 1 maja w polskich miejscowościach był radosnym świętem dla mieszkańców.

- Gorąco zachęcam Państwa do organizowania w Waszych miastach uroczystości, koncertów, konkursów i wszelkich innych wydarzeń dla mieszkańców, tak aby zaangażować ich we wspólne świętowanie rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - podkreślał Frankiewicz.

Związek wraz z miastami przygotował samorządową kampanię europejską, na którą składają się m.in.: wspólna grafika dotycząca rocznicy 1 maja czy spoty video. Tę grafikę widać już np. na gdańskich autobusach, bo Trójmiasto chętnie włączyło się w akcję, a Gdańsk i Sopot były jednymi z jej inicjatorów. Wspólnym akcentem obchodów 1 maja ma być też odśpiewanie w samo południe „Ody do radości”.

W Gdańsku, 1 maja, hymn Polski i UE zostaną odśpiewane o godz. 12 przed Dworem Artusa przy dźwiękach carillonu, z pomocą chóru Music Everywhere. Tego samego dnia o godz. 20 w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie odbędzie się koncert „Zjednoczeni w różnorodności - 15 lat Polski w UE”.

- Gdańsk to nowoczesne, prawdziwie europejskie miasto. Chcemy, by 1 maja był świętem radosnym dla mieszkańców. Na koncercie miasta podsumują muzycznie lata współpracy z Unią Europejską, podczas których Pomorze przeszło wielką metamorfozę - mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Zagrają m.in. Natalia Przybysz, czy Muniek Staszczyk.

Do udziału w koncercie zachęcają też władze Sopotu.

- Wcześniej, bo o godz. 12 zapraszamy wszystkich na wspólne śpiewanie „Ody do Radości” na deskach mola. Każdy, kto przyniesie ze sobą symbole unijne-flagi, balony, koszulki, wejdzie na molo na czas śpiewania „Ody” bez biletu. Po śpiewaniu będzie wspólne zdjęcie - informuje sopockie biuro prasowe.

We wspólne świętowanie włącza się i Gdynia.

- Będziemy szeroko przypominać naszym mieszkańcom o tym, co się zmieniło w kraju i w Gdyni przez 15 lat naszej obecności w UE. Kampania informacyjna odbywać się będzie m.in. za pośrednictwem naszej strony gdynia.pl, a na miejskim Facebooku odbędzie się konkurs wiedzy o UE, mieszkańcy otrzymają ulotki informacyjne, unijne gwiazdki pojawią się na billboardach i w autobusach- informuje Agata Grzegorczyk, rzecznik UM Gdyni.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: