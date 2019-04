15 lat w Unii Europejskiej oczami Jarosława Wałęsy

To już 15 lat w Unii Europejskiej! Po tak długim czasie spędzonym we Wspólnocie, rodzi się pytanie: co takiego zrobiła dla nas Unia Europejska? W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomaga poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Wałęsa. Przede wszystkim zawdzięczamy jej to, że w Europie panuje pokój, co jest ogromnym osiągnięciem. Bez cienia wątpliwości, członkostwo w UE umacnia również pozycję Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej przynosząc wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych. Przynależąc do UE, Polska stała się państwem nowoczesnym, wspierającym godne życie wszystkich obywateli, z rozwiniętą gospodarką będącą źródłem społecznego dobrobytu. To jednak nie wszystko. Nasze członkostwo w UE przynosi nam o wiele więcej korzyści! Przeczytaj!